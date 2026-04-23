В Раменском округе подписали соглашение о труде на 2026 год

Территориальное соглашение о трудовых отношениях на 2026 год подписали в Раменском округе представители администрации, бизнеса и профсоюзов. Документ определяет минимальный уровень зарплаты, стандарты условий труда и систему льгот для работников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение станет основой для заключения коллективных договоров во всех организациях и у индивидуальных предпринимателей округа. Документ закрепляет минимальные гарантии по оплате труда, требования к условиям работы и меры социальной поддержки сотрудников. Его цель — обеспечить стабильность на рынке труда и создать понятные правила взаимодействия сторон.

«Мы объединили усилия власти, профсоюзов и бизнеса, чтобы создать условия для достойной работы и стабильного развития округа», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он подчеркнул, что среди приоритетов на 2026 год — обеспечение права граждан на безопасный труд, повышение качества жизни работников за счет устойчивого развития экономики, рост производительности и конкурентоспособности предприятий, а также создание возможностей для профессионального и карьерного роста.

«Уверен, что совместная работа власти, профсоюзов и работодателей принесет ощутимые результаты. Мы продолжим уделять приоритетное внимание вопросам социальной защиты, экономического роста и создания новых рабочих мест», — добавил Эдуард Малышев.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.