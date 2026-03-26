В Пущине завершили доклинические испытания антител против рака

Группа компаний «Р-Фарм», ведущая разработки в том числе на площадке в подмосковном Пущине, завершила пилотные доклинические исследования двух биспецифических антител. Молекулы предназначены для терапии злокачественных новообразований. В случае успешного прохождения следующих этапов компания планирует инициировать клинические исследования.

Антитела связываются сразу с двумя молекулярными мишенями, участвующими в развитии заболевания. В данном проекте мишенями стали молекулы на поверхности опухолевых клеток. Препараты созданы с нуля в лаборатории ранней разработки биологических препаратов в Пущине и, как ожидается, могут стать первыми в своем классе по структуре и механизму действия.

«На базе лаборатории действует платформа по созданию инновационных терапевтических антител — оригинальных молекул с новыми свойствами, способных расширить арсенал врачей. Мы фокусируемся на аутоиммунных и онкологических заболеваниях, где потребность в новых решениях особенно высока», — отметил руководитель отдела фармацевтической разработки «Р-Фарм» Максим Власюк.

По его словам, каждой молекуле предстоит пройти ряд этапов до начала исследований на человеке. Специалистам необходимо отработать технологию производства, создать лекарственную форму, изучить стабильность и провести структурные исследования.

«Двойной механизм действия повышает специфичность воздействия на опухолевые клетки и может снизить риск системных нежелательных явлений. При этом структурные особенности требуют новых решений при разработке и масштабировании производства», — пояснил Власюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.