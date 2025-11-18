В правительстве РФ обсудили развитие агропромышленного комплекса Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провели рабочую встречу в Москве, где обсудили развитие агропромышленного комплекса и экологические проекты региона, сообщает «Север-Пресс» .

В Москве состоялась встреча губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Главными темами стали развитие животноводства, рыбопереработки и вопросы экологии.

Артюхов сообщил, что в округе модернизируются производства и открываются новые убойные комплексы — их уже 17. До конца года планируется запуск двух новых цехов по переработке мяса и рыбы. Губернатор отметил, что в прошлом году была увеличена закупочная цена на мясо оленя до 500 рублей за кг, что является самой высокой ставкой в стране. С 1 января субсидии для рыбодобывающих предприятий будут проиндексированы на 13%.

Патрушев подчеркнул, что в регионе выросли объемы мясного животноводства. Сейчас предприятия выпускают более 220 видов продукции из мяса северного оленя и свыше 180 — из рыбы. Продукция реализуется как внутри округа, так и в федеральных торговых сетях и на маркетплейсах.

На встрече также обсудили экологические проекты. В округе реализуются мероприятия по уходу за лесными культурами и лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В дальнейшем планируется создание мощностей по обработке и размещению отходов, а также расчистка водных объектов.

С 1 января 2026 года субсидии для рыбодобывающих предприятий Ямала увеличатся на 13%, ставка за тонну рыбы составит 136 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.