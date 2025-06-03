В Подольске запустят производство сухих трансформаторов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил производственные площадки современного высокотехнологичного предприятия «Энергопром-Альянс» по выпуску электротехнического оборудования. В скором времени здесь планируется запуск нового производства сухих трансформаторов, что создаст десятки дополнительных рабочих мест. Также предприятие готовится к аккредитации в системе «Россетей». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие выпускает широкий спектр продукции, на нем трудится более 250 человек. «Энергопром-Альянс» работает по принципу полного цикла от проектирования до сервисного обслуживания. Такой комплексный подход отвечает современным стандартам и свидетельствует о высокой ответственности бизнеса.

«Рады, что компания выбрала именно Подольск для своего развития. Наш округ всегда был и будет надежным партнером для таких высококлассных предприятий. Уверен, впереди у «ЭП-А» устойчивый рост, который укрепит электротехническую отрасль региона и всей страны», — сказал Артамонов.

Сухие электрические трансформаторы устанавливают внутри офисных зданий, торговых центров, больниц, где требуется надежная электроэнергия без риска утечки масла или пожара.

В промышленности сухие трансформаторы используют в производстве стали, цемента, химической промышленности и других отраслях. В ветряных и солнечных электростанциях с их помощью преобразуют и распределяют электроэнергию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.