В Подольске запустят производство материалов для изготовления печатных плат

Компания «Винтех», резидент индустриального парка «Сынково», увеличит производственные мощности за счет запуска нового предприятия на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино». Продукция, которую будут производить в округе Подольск, смогут применять при изготовлении печатных плат в различных сферах, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку в промышленном коворкинге формата «Подмосковье индастриал», которая на текущий момент находится на стадии строительства. В запуск нового предприятия компания планирует инвестировать более 100 млн рублей и создать порядка 10 рабочих мест. Выпуск первой партии продукции намечен на I квартал 2025 года», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день компания «Винтех» производит фольгированные материалы и препреги, а также занимается новыми разработками на базе собственной лаборатории. Так, например, компания разработала базовые материалы под собственной торговой маркой ЭЛИМТЕХ.

«Основной задачей для нас стало расширение ассортимента продукции российского производства в условиях санкций, введенных в отношении РФ. Это было необходимо для привлечения потребителей, перевода их на российское производство и, как следствие, уход от иностранных поставщиков. Далеко не все предприятия России могут изготавливать печатные платы самого высокого пятого класса точности, а самое главное — единицы тех, кто делает их из отечественных материалов. Для этого была проведена большая работа по изготовлению базовых материалов собственного производства для печатных плат», — отметил генеральный директор компании «Винтех» Алексей Репин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.