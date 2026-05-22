В Подольске запустили автоматизированный комплекс «Глория Джинс»

«Комплекс «Глории Джинс» был введен в эксплуатацию в 2022 году, в 2023 началась его автоматизация, а весной 2026 года он начал работу. Его площадь – 27,1 тыс. кв. м, а общие инвестиции на его строительство, оснащение и запуск составляют 2,4 млрд рублей. При этом более 1 млрд рублей компания инвестировала в автоматизацию комплекса, что позволило сократить время протекания процессов и число работников, необходимых на каждом из пяти ключевых этапов складских операций», — пояснила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На базе крупнейшего распределительного центра в сегменте fashion-ритейла создан роботизированный логистический комплекс, который автоматизирует все этапы складских операций. В 2025 году центр обеспечил отгрузку 10 млн единиц продукции на сумму почти 12 млрд рублей.

Партнером проекта выступила компания «Комитас» — российский производитель и системный интегратор в сфере складской и производственной логистики с собственным программным обеспечением. В Московской области также действуют типовые правила по роботизации логистических объектов, что позволяет увеличивать уровень автоматизации и эффективность складской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.