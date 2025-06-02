В Подольске ввели в эксплуатацию промышленный комплекс light industrial

Крупнейший подмосковный застройщик индустриальной недвижимости в формате light industrial, компания ХСА (холдинг «Строительный Альянс»), полностью завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию еще двух блоков производственно-складского назначения общей площадью 59 166 кв. м. Таким образом, комплекс Industrial City в Коледине городского округа Подольск полностью введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь всех зданий промышленного парка Industrial City Коледино составляет 105 тыс. кв. метров. Ожидается, что резиденты создадут не менее 400 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Проект был реализован в две очереди. Первая включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый, вторая — состоит из четырех корпусов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, на сегодняшний день резидентами цифрового промышленного коворкинга «Коледино» сталинаучно-производственные предприятия, а также предприятия легкой промышленности, фармацевтические и логистические компании.

«В парке разместят свое производство более 60 компаний, ежедневно выпускающие собственную продукцию. Здесь создана промышленная инфраструктура — от мобильного приложения до социально-бытовых сервисов для сотрудников, работающих на территории парка предприятий, что позволит создать комфортные условия для бизнеса резидентов», — отметил партнер ХСА (девелопер парков Industrial City) Артем Петрухин.

Industrial City Коледино располагается в Подольском городском округе, в 18 км от МКАД и в 8 км от ЦКАД. Парк находится в непосредственной близости от одной из скоростных магистралей региона — Симферопольского шоссе и имеет собственный съезд с трассы М-2 «Крым».

Частью инфраструктурных решений стали арт-объекты парка — муралы триптиха «Полет прогресса» — «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu», посвященные истории и развитию российской промышленности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.