В Подольске увеличат доходы бюджета с помощью новой формулы аренды земли

В Подольске начали использовать новую формулу расчета арендной платы за землю, что позволит увеличить поступления в бюджет округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Подольск внедрили новую формулу для расчета арендной платы за земельные участки. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов на имущественном часе, посвященном вопросам аренды муниципальных и государственных земель.

По словам Артамонова, на начало года в Подольске действует 1 149 договоров аренды, охватывающих почти 800 гектаров. В 2026 году власти рассчитывают на рост доходов бюджета за счет проведения торгов и заключения новых договоров аренды. Глава округа подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а основная задача — соблюдение законодательства и защита интересов бюджета.

С 1 января 2026 года в Московской области изменился порядок определения арендной платы за землю. Теперь размер платы рассчитывается по единой формуле и зависит от кадастровой стоимости участка. Новые правила уже применяются при заключении и продлении договоров аренды, что делает процесс более прозрачным и понятным для арендаторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.