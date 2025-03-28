В Подольске реализуют более 60 инвестиционных проектов. Об этом 27 марта во время выступления с докладом об итогах 2024 года сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«В стадии реализации более 60 инвестиционных проектов. Среди них распределительный центр „Магнит“ в индустриальном парке „Южный“, который даст свыше 1 700 рабочих мест, и вторая очередь Industrial City. Также новые заводы компаний „Паритет“, „Арабика“, „Деловое партнерство“, где будут производить кабель, кофе и современную кондитерскую продукцию», — сказал Артамонов.

Завершены 15 инвестиционных проектов, создано 12 тысяч новых рабочих мест, запущено 50 новых производств. Ряд предприятий развивается по программе губернатора Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль». Это проекты в сфере упаковки, косметики, легкой и пищевой промышленности, а также сферы авиакосмоса и оборонного сектора.

Артамонов отметил, что 2024 год стал этапом важных решений, преодоления вызовов и заметных достижений. Важно, что власти округа сохранили единство и продолжили двигаться вперед, несмотря ни на что.

«Подольск продолжает привлекать сильных инвесторов, модернизировать действующие предприятия и открывать новые отрасли. Среди ключевых запусков — производственно-складской комплекс компании „НПК Медэкс“, выпускающей медицинские и бытовые дезсредства, новые линии на фабрике „Коломенское поле“ по производству конфет и хлеба „Даниловский“, первая очередь Industrial City на 26,5 тысячи квадратных метрах, распределительный центр „Нефтьмагистраль. Подольск — округ возможностей. Впереди новые цели, и вместе мы сделаем его еще сильнее и привлекательнее“, — добавил Артамонов.

Активно развивается импортозамещение. В 2024 году запущены производства консервных крышек (ЭПК), нетканых материалов («Фортекс & Ко»), герметичной упаковки («Георг Полимер»), новых систем автоматического водоснабжения («Джилекс»).

Появились и десятки других производств, в том числе по выпуску матрасов, одежды, косметики, мебели, краски, пищевых продуктов, беспилотников, промышленных роботов, упаковки и полиграфической продукции. Более 800 новых рабочих мест созданы только на этих площадках.

Подольск остаётся точкой притяжения для инвестиций и надежной площадкой для роста современного бизнеса, в том числе и малого, котоый является основой устойчивой экономики. Округ входит в десятку лидеров Подмосковья по числу малых и средних предприятий (МСП). В 2024 году МСП стало больше на 500, общее количество превысило 19 тысяч. Активно растет число самозанятых, в настоящее время их уже 35 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.