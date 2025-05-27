В Подольске расширят предприятие по выпуску полиграфической продукции

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) одобрил выдачу льготного займа компании «ВМС-Принт». При поддержке подмосковного ФРП компания расширит действующее предприятие по выпуску полиграфической продукции в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общий объем инвестиций компании «ВМС-Принт» в расширение полиграфического производства составит 75 млн рублей. Из них 58 млн рублей инвестор получит в виде льготного займа в ФРП Московской области. Средства будут направлены на закупку производственного оборудования для выпуска многослойной этикетки. Реализовать инвестпроект планируется уже в этом году. Мощность новой производственной линии составит более 200 млн единиц полиграфической продукции в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций. промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент в компании работают более 300 человек, запуск новой линии позволит создать еще 13 рабочих мест.

На полиграфическом рынке «ВМС-Принт» работает более 20 лет. Сегодня предприятие выпускает свыше 1 000 наименований продукции. Компания специализируется на производстве картонной упаковки, офсетной этикеточной продукции, печати печать листовок, инструкций, вкладышей и т. д.

Еще одним видом деятельности предприятия является флексографическое производство — выпуск самоклеящейся этикетки, купонной этикетки (многостраничная самоклеящаяся этикетка), стикеров и термочеков.

Потребителями продукции «ВМС-Принт» являются предприятия фармацевтической, пищевой, легкой, химической и других отраслей промышленности. По объему поставок упаковки для фармацевтических предприятий компания является одним из лидеров в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.