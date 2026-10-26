В Подольске отметили День работника кабельной промышленности

Сотрудники подольского завода «СПКБ Техно» и их семьи 24 октября собрались на праздник в честь Дня работника кабельной промышленности. Программа объединила награждение лучших работников, экскурсии и развлечения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый директор завода «СПКБ Техно» Виктор Семенович Берсон поздравил коллектив с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам вручили награды за труд и профессиональные достижения.

После торжественной части для гостей организовали угощения, экскурсии с рассказом об истории предприятия, мастер-классы и химическое шоу. Особый интерес вызвала возможность прокатиться на уникальных автомобилях из ретрогаража завода.

Для детей сотрудников подготовили отдельную развлекательную программу. Организаторы рассказали, что праздник получился семейным, а дети были в центре внимания. Встреча стала поводом поблагодарить работников за труд и провести время с близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.