В Подольске открылся завод по производству упаковки для пищевых продуктов

В Подольске завершено строительство производственного комплекса по выпуску полиэтиленовой пленки для упаковки пищевых продуктов. Объект полностью готов к эксплуатации, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В январе 2026 года в Подольске завершилось строительство нового производственного комплекса компании АО «Георг Полимер». Объект получил заключение о соответствии проектной документации от инспекторов Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь завода составляет 3,5 тыс. квадратных метров. Комплекс включает производственную площадку, участок подготовки сырья и благоустроенные бытовые помещения для сотрудников. На предприятии установлена современная автоматизированная линия, способная выпускать до 1,5 тыс. тонн полиэтиленовой пленки в месяц. Продукция предназначена для автоматизации упаковки товаров народного потребления.

Складские помещения оснащены системами контроля температуры и влажности, что позволяет сохранять качество продукции вне зависимости от погодных условий. Склад рассчитан на одновременное хранение 116 тонн сырья и 204 тонн готовых изделий. Особое внимание уделено вопросам безопасности транспортировки и охраны окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.