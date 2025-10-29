В Подольске открыли распределительный центр «Чижик» стоимостью 2,5 млрд рублей

сегодня в 14:06

Компания «МБМ Девелопмент» получила все необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию и запустила распределительный центр сети магазинов «Чижик». Проект реализуется в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь распределительного комплекса составляет более 16,5 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит создать до 300 рабочих мест. Инвестиции в проект более 2,5 млрд рублей.

Новый распределительный центр позволит компании повысить качество логистического обслуживания и обеспечить эффективную работу сети магазинов, а также увеличить ассортимент продукции для покупателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.