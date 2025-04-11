В подмосковных Химках прошла конференция для предпринимателей «Ведение ВЭД. Поддержка экспорта». Мероприятие объединило около 80 участников, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности. Организаторами мероприятия выступили фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), ПАО ПСБ и городская администрация, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В ходе конференции были рассмотрены ключевые аспекты работы с иностранными партнерами и инструменты поддержки экспортеров. Участники узнали о возможностях развития бизнеса за рубежом и государственной поддержке экспортно ориентированных компаний.

Исполнительный директор фонда поддержки ВЭД МО Ольга Щеголева рассказала о комплексе мер поддержки для экспортеров Московской области на примере работе фонда. В частности, предприниматели имеют возможность получить бесплатное обучение в рамках «Экспортного форсажа», принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, предусмотрена помощь в поиске и подборе зарубежных партнеров, содействие в сертификации и лицензировании продукции и услуг и другие меры поддержки.

Участники конференции также обсудили тему трансграничных операций, способы удешевления банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности и способы снижение инфляционного давления.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробнее об услугах — на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.