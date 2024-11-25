В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустят новый цех по производству косметики

Подмосковный производитель косметической продукции продолжает наращивать производственные мощности — компания «Биофармлаб» запускает еще один корпус производственно-складского комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». Разрешение на ввод объекта уже получено компанией. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ «Дубна» компания производит парфюмерно-косметические средства известных торговых марок. В I квартале 2025 года «Биофармлаб» планирует завершить строительство еще одного производственного корпуса площадью более 3,7 тыс. кв. м., что позволит дополнительно увеличить рабочие места до 165 человек. Сейчас предприятие в месяц производит до 1,5 млн косметических средств. После ввода в эксплуатацию новых производственных площадей компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции до 3 млн единиц в месяц», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ОЭЗ «Дубна» компания производит парфюмерно-косметические средства торговых марок LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT. Продукция компании продается по всей России, а также экспортируется в 19 стран мира, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию и страны СНГ. В прошлом году бренд вышел на арабский регион — в ОАЭ, Катар, Иран. На сегодняшний день свою продукцию компания производит на заводе площадью 4,5 тыс. кв. метров. На предприятии работают высококвалифицированные специалисты — химики, лаборанты, технологи косметического производства, специалисты контроля качества косметической продукции, операторы производственных линий и наладчики технологичного оборудования.

«На мощностях нашего завода производится более 500 видов продукции: средства для базового увлажняющего ухода, антивозрастные кремы, продукция для волос и многое другое. Предприятие отвечает международным стандартам GMP. Расширение мощностей позволит нам увеличить матрицы и объемы выпускаемых линеек. Так, например, под брендом AEVIT (косметика с витаминами A и Е) количество позиций вырастет на 20%, на полках крупного ритейла появятся продукты в новых востребованных сегментах ухода этой торговой марки — дезодорирующие и солнцезащитные средства и уход за ногтями», — отметил директор завода «Биофармлаб» Иван Дымчук.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.