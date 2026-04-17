В Подмосковье завершат подготовку техники к посевной в апреле

Сельхозпредприятия Московской области завершают подготовку техники к весенне-полевым работам, старт которых намечен на третью декаду апреля. Хозяйства проводят плановые осмотры машинно-тракторного парка совместно с инспекторами Гостехнадзора, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Совместно с инспекторами Гостехнадзора аграрии проверяют самоходную и прицепную технику на соответствие требованиям безопасности и готовность к сезонной нагрузке. Особое внимание специалисты уделяют состоянию двигателей и ходовой части, исправности осветительных приборов, наличию эксплуатационной документации, а также укомплектованности противопожарным инвентарем и средствами первой медицинской помощи. С механизаторами дополнительно проводят инструктажи по технике безопасности.

В этом сезоне в Подмосковье планируют задействовать более 3,4 тыс. тракторов, свыше 600 сеялок, 840 плугов и более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов. Проверки уже завершены, в частности, в АО «Предприятие «Емельяновка» в Коломне, входящем в агрохолдинг «ОСП агро», который обрабатывает около 18 тыс. гектаров, а также в хозяйствах группы компаний «Дмитровские овощи». По итогам осмотров подтверждена полная готовность техники к выполнению сезонных работ. Плановые проверки проходят на всех сельхозпредприятиях региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.