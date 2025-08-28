сегодня в 13:53

В Подмосковье завершается прием заявок на получение субсидии «Маркетплейсы»

Более 200 заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы подали предприниматели Подмосковья. Свыше 100 заявителей уже получили поддержку в рамках программы. В ближайшее время прием заявок на данную субсидию будет закрыт, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Прием заявок на получение субсидии по программе «Маркетплейсы» стартовал в феврале. В настоящий момент предприниматели региона подали 216 заявок на получение поддержки, из них 125 — уже одобрены. Общая сумма полученной поддержки составляет 37,5 млн рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общий бюджет конкурса составляет 50 млн рублей. Максимальный размер поддержки для одного получателя — 500 тысяч рублей. Бизнес может компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.

Узнать о поддержке подробнее можно на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp/marketplace?filter=subsudies.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.