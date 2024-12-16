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В Подмосковье завершается прием заявок на конкурс «Знак качества ХХ века»

17 декабря в Московской области завершается прием заявок от аграриев на участие в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века». Его организовывают в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а также помогает потребителям определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты конкурса имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.

Заявки принимаются до 17 декабря 2024 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте rosmarka.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.