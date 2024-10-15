В Подмосковье зарегистрировано около 800 тыс самозанятых

Московская область стала одним из первых регионов РФ, где стартовал специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Так, по итогам девяти месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано порядка 800 тыс. самозанятых, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По сравнению с началом этого года количество предпринимателей в этом статусе увеличилось на 141 тысячу. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья уже заработали суммарно более 388,4 млрд рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В течение года самозанятые региона могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В рамках этой программы предприниматель может компенсировать до 50% затрат, но не более 500 тыс. рублей за весь период реализации программы. Субсидия позволяет возместить затраты на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.

Также в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье работает центр «Мой бизнес». Самозанятые региона могут воспользоваться консультациями и сервисами центра «Мой бизнес», в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.