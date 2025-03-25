В Подмосковье заработала новая поддержка для производителей детских товаров

Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под 1% годовых на развитие предприятия. Новая поддержка стартовала 25 марта 2025 года. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе „Импортозамещение“. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работает более 150 промышленных предприятий, многие из которых за счет расширения программы «Импортозамещение» стали потенциальными получателями займов ФРП Московской области.

Узнать подробнее о программе «Импортозамещения» и других программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/. Там же — в электронном виде, можно подать заявку на получение льготного займа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.