В Подмосковье запустят три молочные фермы в 2026 году

В 2026 году в Домодедове, Клину и Серебряных Прудах откроют новые молочно-товарные фермы с общим объемом инвестиций свыше 7,3 млрд рублей. Проекты позволят увеличить поголовье скота и нарастить производство сырого молока, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжают развивать молочное животноводство, делая ставку на современные технологии и рост производительности. Инвестпроекты предусматривают строительство новых объектов и модернизацию действующих хозяйств.

«Развитие молочного животноводства остается одним из приоритетов для региона. В этом году мы планируем запустить новые молочно-товарные фермы в Домодедове, Клину и Серебряных Прудах. Общий объем инвестиций превышает 7,3 млрд рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По данным ведомства, в Серебряных Прудах ООО «СП «Нива» строит комплекс на 3 тыс. коров с производством 32 тыс. тонн молока в год. В Клину ООО «МТФ «Елгозино» реализует проект фермы на 800 дойных коров мощностью 9,6 тыс. тонн ежегодно. В Домодедове АО Племзавод «Повадино» завершает строительство фермы на 1,2 тыс. голов с объемом 12 тыс. тонн молока в год.

Реализация проектов создаст около 115 рабочих мест для зоотехников, ветеринарных врачей, операторов машинного доения и других специалистов.

Кроме того, в Волоколамском округе в 2026–2027 годах ООО «ТиЭйч – Рус Милк Фуд» планирует реализовать второй и третий этапы строительства фермы. Крупнейшим проектом отрасли остается «Ферма будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина» в Сергиево-Посадском округе, рассчитанная на 4 фермы общей мощностью более 50 тыс. скотомест и 17,7 тыс. фуражных коров. Запуск намечен на 2027–2030 годы, ожидаемый объем производства — около 230 тыс. тонн молока в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.