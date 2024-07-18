сегодня в 11:37

В Подмосковье запустят производство запчастей для машиностроения

Участником региональной программы «Земля за 1 рубль» стала компания ООО «Сеал», которой в Воскресенске предоставили участок в льготную аренду по ставке 1 рубль в год. На полученном участке компания построит новое предприятие, ориентированное на импортозамещение запчастей для машиностроительных предприятий и автосервисных компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции в строительство и запуск предприятия по производству запасных частей для машиностроения составят 59 млн рублей. Запуск завода запланирован на 2026 год. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей Воскресенска. На первоначальном этапе в ассортиментный ряд предприятия войдут 24 наименования импортозамещающей продукции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания организует производство уплотнительных колец и демпферов (упругих демпферов, упругих муфт, сайлентблоков). Продукция компании востребована в различных областях, включая автомобильную промышленность, строительство, аэрокосмическую отрасль, электронику и многие другие.

«В рамках проекта на предоставленных в аренду 6,4 гектарах будут построены: современное здание производственного назначения, административно-бытовой корпус и склад», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.