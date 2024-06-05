В Подмосковье запустят производство промышленных роботов

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К концу 2024 года в Подмосковье планируют запустить производство промышленных роботов. Соответствующее соглашение было подписано Московской областью с компанией CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Данный проект реализует компания «СМТ» — официальный представитель и дистрибьютер продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов, компании CRP.

По итогам 2020 года CRP вошел в топ-три китайских компаний-роботостроителей по объему поставок. На данный момент единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань. Второе появится в Подмосковье.

«Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас компании оказывают поддержку в подборе площадки для локализации — готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцово.

В модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, роботы-манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.