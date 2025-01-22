В Подмосковье запустят новый завод по производству косметики

Компания «Аравия» завершает подготовительные работы для запуска первой очереди завода по производству косметической и гигиенической продукции в подмосковном Протвино. Новый производственный объект планируется запустить в 1 квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Земельный участок для строительства завода был предоставлен компании «Аравия» в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди проекта уже составили 700 млн рублей. За счет запуска новых производственных площадок компания расширит объем выпускаемой продукции, а также наладит выпуск активов для косметической продукции. Так, после выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса для жителей Подмосковья на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.

Новая производственная площадка будет оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики — кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство двух производственных зданий. Первое уже практически готово к вводу в эксплуатацию — на территории объекта площадью 9 тысяч кв.м активно ведутся работы по монтажу стеллажей и производственного оборудования. Что касается второго здания, мы уже приступили к строительству. На текущий момент на площадке идет забивка свай. Полностью завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс мы рассчитываем в течение двух лет», — отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

На сегодняшний день продукция «Аравии» продается во всех странах СНГ. В Белоруссии, Казахстане и Армении у компании открыты обучающие студии, где не только представлена продукция, но и проводится обучение сотрудников салонов красоты, СПА центров и магазинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.