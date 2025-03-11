В Подмосковье запустят новое производство товаров для дома

Компания «Культура Дома» уже запустила в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске логистическо-складской комплекс, а в ближайшее время на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City будет запущена в работу производственная площадка компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На новом предприятии в индустриальном парке «Есипово» компания «Культура Дома» запустит производство постельного белья, посуды, предметов интерьера и домашней одежды. Компания уже запустила в работу складской комплекс, после ввода в эксплуатацию производственной площадки для жителей Солнечногорска будет создано не менее 75 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Культура Дома» работает на рынке производства товаров для дома с 2022 года. На сегодняшний день у предприятия есть действующее производство в Зеленограде. В ближайшее время компания планирует перенести в Московскую область все производственные мощности.

«Основной приоритет предприятия — производство качественных изделий для дома из безопасных и экологически чистых материалов. Всю свою продукцию мы разрабатываем как самостоятельно, так и в коллаборациях с мастерскими и дизайнерами. Мы стремимся поддержать традиционные народные промыслы и адаптировать их к современности, поэтому почти все наши изделия создаются по мотивам русского народного искусства в актуальном современном дизайне», — отметила бренд-менеджер компании «Культура Дома» Изольда Шангуа.

Сейчас свою продукцию компания реализует через сеть бутиков в Москве. После ввода в эксплуатацию нового предприятия, «Культура Дома» рассчитывает увеличить производственные мощности и уже к 2026 году для реализации собственной продукции открыть первый магазин в других российских городах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.