В Подмосковье запустят новое производство сельхозмашин

Компания «Сельхозмаш» планирует создать в подмосковных Люберцах новый производственно-складской комплекс по выпуску сельхозмашин и навесного оборудования в рамках расширения производства. Основное направление работы предприятия будет сосредоточено на замещении импортных аналогов на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания инвестирует 200 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса, запуск которого запланирован на 2027 год. На новом предприятии будет создано 50 рабочих мест. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс сможет выпускать около 1300 ротационных косилок ежегодно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Сельхозмаш» получила в аренду земельный участок на льготных условиях для увеличения производства и расширения номенклатуры продукции.

«Для реализации своего инвестпроекта компания получила в аренду земельный участок площадью 1,4 га. Общая площадь застройки, включающей в себя производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит 9 000 кв. м», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

На новом предприятии будут производить ротационные косилки, работающие в самых сложных условиях. Стоимость этих косилок в два раза ниже, чем зарубежные аналоги. Такие косилки подходят для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и удаления крупных сорняков.

Компания «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в РФ и СНГ. Компания более 20 лет специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.