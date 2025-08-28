В Подмосковье запустили серийное производство полуприцепов-контейнеровозов

Компания «Полуприцепы Хелфиммер» запустила серийный выпуск новой модели полуприцепа-контейнеровоза под собственным брендом HELFIMMER. Производство развернуто на заводе компании в индустриальном парке «Есипово», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Производство полуприцепов на нашем заводе в индустриальном парке «Есипово» построено по принципу SKD крупноузловой сборки, мы дополнительно оборудовали цех кран-балкой на 10 тонн. Годовая мощность предприятия — до 720 единиц техники. Благодаря внедренным в производственный процесс контрольным картам сборки с персональной ответственностью сборщиков, мы уверены в качестве своей продукции. А специальное оборудование по настройке тормозной системы и регулировке сход-развала колес позволяет нам выпускать полностью готовый к эксплуатации полуприцеп», — заявил исполнительный директор завода «Хелфиммер» Алексей Зайцев.

Особенность технологического процесса — сборка из готовых компонентов: используются рамы, изготовленные по собственным чертежам. Каждая из них проходит контроль и проверку толщины антикоррозийного покрытия по 112 точкам. Облегченная конструкция (вес полуприцепа 5460 кг) и регулировка ходовой части на специальном стенде сход-развала 3D способствуют значительному снижению расхода топлива и сокращению операционных расходов.

Проект реализуется на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City в индустриальном парке «Есипово». Там введены в эксплуатацию три очереди проекта, на сегодняшний день ХСА (Холдинг «Строительный Альянс») завершает строительство четвертой очереди проекта и уже приступил к строительству пятой очереди.

«Проектные решения и промышленная инфраструктура индустриального парка обеспечивают качество и скорость производственных процессов. Компания «Полуприцепы Хелфиммер» около года является резидентом Industrial City Есипово, за несколько месяцев компания наладила выпуск готовой техники», — прокомментировал партнер ХСА, заместитель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

Российский производитель «Полуприцепы Хелфиммер» входит в экосистему АО «Каргономика», лидера российского рынка логистических услуг с опытом работы с 2007 года.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.