В Подмосковье запустили серийное производство гидроцилиндров для автотехники

Сталепромышленная компания «Регион» запустила в подмосковном Орехово-Зуевском округе серийное производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной техники, прицепов и полуприцепов с самосвальным кузовом. Создать новый производственный участок помогли льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В создание нового производства было инвестировано 89 млн рублей. Из них более 67 млн рублей выделено по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия»: 60,4 млн рублей предоставил фонд развития промышленности РФ (ФРП РФ), еще 6,7 млн рублей — фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Достигнуто стопроцентное импортозамещение — в производстве задействованы исключительно отечественные материалы и комплектующие», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Гидроцилиндры являются неотъемлемой частью комплектации современных подъемных кранов и самосвалов, прицепов и полуприцепов, бульдозеров и большегрузных автомобилей. Кроме того, ими оснащаются металлорежущие станки, кузнечные агрегаты и прессы. После выхода на проектную мощность объем выпуска составит до 4,2 тыс. единиц в год.

«Благодаря займу фондов развития промышленности мы создали новый производственный участок, что позволило нам перейти к крупносерийному производству гидроцилиндров диаметром от 35 до 180 мм. При этом телескопические гидроцилиндры в России выпускают всего пара предприятий и недавно, а в основном их изготавливали на заказ в Европе. Собственное конструкторское бюро позволяет проводить узкоспециализированные разработки и доработки продукции под индивидуальные требования клиентов», — рассказал коммерческий директор ООО «Сталепромышленная компания „Регион“ Евгений Ковалев.

Предприятие начало поставки готовой продукции производителю прицепной техники «Грюнвальд» и подмосковному машиностроительному заводу «Тонар». Среди других потенциальных потребителей — машиностроительные и ремонтные предприятия, специализирующиеся на выпуске различной автомобильной техники сельскохозяйственного, коммунального и горнодобывающего назначения.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.