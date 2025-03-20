В Подмосковье запустили производство зубных паст полного цикла

Производитель косметических средств WNT Production Group запустил для собственных торговых марок производство средств для полости рта — зубных паст, спреев, ополаскивателей и пенок, в том числе для профессиональных стоматологических процедур. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всю продукцию на территории цифрового промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово» компания производит либо по формулам заказчика, либо по собственным разработкам технологов предприятия.

«Запуск производства зубных паст стал частью масштабного проекта компании, инвестиции в реализацию которого оцениваются в 1 млрд рублей. Полтора года назад компания запустила на территории индустриального парка „Есипово“ производство косметической продукции. Менее чем за год предприятию удалось на 70% увеличить производственные мощности, а также приступить к запуску новых производственных линий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания уже приступила к производству зубных паст: отбеливающих с древесным углем, исландским мхом и цитрусовыми экстрактами; антибактериальных с маслом чайного дерева, экстрактами розмарина, ромашки, прополиса; для чувствительных зубов с корой дуба, шалфеем и солодкой, а также зубных паст для детей. Особое внимание технологи предприятия уделили разработке паст с необычными компонентами и вкусами. Например, в ближайшее время будет запущено производство средств для полости рта на основе восточных ингредиентов — с экстрактами женьшеня, корицы и кардамона. Среди новых вкусов — красный апельсин, розовый перец, береза и мята, а также табак и ваниль.

«Сейчас наибольшим спросом пользуются зубные пасты в дозаторах. Производство такой продукции сложнее — специально для этого нам пришлось модифицировать оборудование. Наши производственные мощности позволяют обеспечивать изготовление как крупных регулярных поставок для сетевых магазинов, так и небольших партий. Ручной труд на нашем производстве сведен к минимуму, а количество высокотехнологичного оборудования — к максимуму. В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами, а также приступили к производству зубных паст для животных», — отметила генеральный директор компании WNT Production Group Кристина Бармина.

На производственной площадке в «Есипово» были установлены варочные реакторы, тубные машины, линии фасовки и этикетировки, что позволило быстро адаптировать производство под новые продукты. Рецептура каждого разрабатывается технологами предприятия в собственной лаборатории компании, расположенной в индустриальном парке «Есипово».

«Компания WNT Production Group, специализирующаяся на контрактном производстве косметических средств, помимо производственных линий оборудовала на территории цифрового промышленного коворкинка Industrial City собственную современную лабораторию. Это позволило предприятию выполнять полный технологический цикл: от разработки рецептуры до готового продукта, а также тщательно проверять всю выпускаемую продукцию на каждом производственном этапе», — добавил партнер ХСА (девелопер парков Industrial City) Артём Петрухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.