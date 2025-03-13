В Подмосковье запустили производство предохранительных клапанов для промоборудования

Компания «НПО АСТА», входит в группу «Астима», запустила серийное производство предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Инвестпроект был поддержан фондом развития промышленности (ФРП) РФ, который предоставил компании льготный заем. Проект реализован на территории подмосковного городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции компании «НПО АСТА» в запуск производства предохранительных клапанов для промышленного оборудования составили 120 млн рублей. Из них половину, 60 млн рублей, компания получила в ФРП РФ в виде льготного займа по программе «Проекты развития». Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 5 тыс. изделий в год. Уровень локализации производства составляет 100%», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предохранительные клапаны применяются для защиты трубопроводов, емкостей и оборудования в системах теплоснабжения, водогрейных и паровых котлах, вулканизаторах, стерилизаторах, молочных пастеризаторах и т. д. Они защищают оборудование от разрушения вследствие превышения давления сверх допустимого из-за химической реакции, солнечной радиации, в случае возникновения пожара рядом с сосудом или трубопроводом и по другим причинам.

«В последнее время Россию покинули производители предохранительных клапанов из Германии, Польши, Великобритании и США, которые занимали до 60% рынка. Программа Фонда развития промышленности была выбрана нами как наиболее оперативная форма финансирования реализации промышленных проектов. Благодаря выделенным ресурсам, необходимым для закупки дорогостоящих литейных форм, станков и оборудования, мы в кратчайшие сроки разработали и запустили в серийное производство предохранительные клапаны собственной конструкции на замену импортным аналогам», — рассказал учредитель ООО «НПО АСТА» и группы компаний «Астима» Евгений Синодов.

Ранее «НПО АСТА» изготавливала клапаны с применением турецких комплектующих — корпусных отливок. В 2023–2024 годах было локализовано производство 36 комплектующих для замены импортных — теперь все, кроме пружин и литых частей корпуса, компания производит самостоятельно, а пружины и отливки поставляют отечественные производители. Локализация продукции возросла с 50% до 100%.

Потребители выпускаемых предохранительных клапанов — котлостроительные заводы, предприятия пищевой, фармацевтической, химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной и текстильной отраслей в России и за рубежом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.