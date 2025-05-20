В Подмосковье запустили производство материалов для изготовления печатных плат

Компания «Винтех», резидент индустриального парка «Сынково», запустила предприятие площадью 1,6 тыс. кв. метров на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в формате light industrial. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

«В запуск нового предприятия инвестировано 100 млн рублей. На первом этапе компания сможет производить 20 тонн готовой продукции в месяц, после выхода на полную мощность этот объем будет увеличен до 40 тонн. Готовая продукция «ВИНТЕХ» будет применяться при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении, железнодорожной промышленности, телекоммуникации и других сферах. И что важно — она позволит не только укрепить позиции российского рынка электронной промышленности и электротехнической индустрии, но и снизить зависимость от импортных поставок», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск нового предприятия позволит компании уже в этом году увеличить штат работников производства на 30%.

На сегодняшний день компания «Винтех» производит в Подмосковье фольгированные материалы и препреги, а также занимается новыми разработками на базе современной лаборатории. Так, например, компания разработала базовые материалы под собственной торговой маркой «Элимтех».

«Далеко не все предприятия России могут изготавливать печатные платы самого высокого пятого класса точности, а самое главное — единицы тех, кто делает их из отечественных материалов. Для этого была проведена большая работа по изготовлению собственных базовых материалов для производства печатных плат. В ближайшее время на производстве будет окончательно завершена установка высокоточного оборудования для механической обработки, которое позволит повысить качество финальной обработки, ускорить выпуск форматированных заготовок и обеспечить стабильность параметров продукции. Для обеспечения высоких стандартов качества, мы также оборудуем чистую комнату», — отметил генеральный директор компании «Винтех» Алексей Репин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.