В Подмосковье запустили производство деревянных жалюзи

Компания «Фирма «КАЛИТА», специализирующаяся на проектировании и изготовлении солнцезащитных систем — жалюзи, рулонных и римских штор, увеличила объем выпускаемой продукции за счет запуска производства деревянных жалюзи на территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 млн рублей. Штат сотрудников также был расширен — со 150 до 165 человек. Большая часть станков для производства деревянных жалюзи была разработана и произведена компанией самостоятельно — в прошлом году в рамках реализации проекта по технологической безопасности на территории предприятия инвестор запустил собственное производство оборудования. Благодаря этому «Фирма «КАЛИТА» удалось полностью отказаться от приобретения импортного оборудования. В Раменском округе компания запустила завод в ноябре 2021 года. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составил более 500 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются повсеместно: в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках и т. д. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России: через дилерскую сеть, участие в государственных тендерах и в дальнейшем — на маркетплейсах. На текущий момент в каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.

«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний, из-за своей высокой стоимости они являются недоступными для многих. Наша компания планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги. В качестве сырья для изготовления данной продукции мы выбрали легкий сорт древесины — павловния и бамбук. Материал, который получается из бамбуковых стеблей, мягкий, шелковистый, приятный на ощупь, при этом очень прочный», — отметил коммерческий директор компании «Фирма «КАЛИТА» Игорь Бритвин.

Чтобы сократить брак и стоимость конечной продукции, на предприятии постарались максимально автоматизировать все производственные процессы. А для улучшения сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания во многих городах России компания открывает сеть сервисных центров.

Проект на территории Раменского округа в 2021 году был реализован при содействии Корпорации развития Московской области. На текущий момент предприятие выпускает более 800 тысяч изделий в год. В линейке около 30 постоянных продуктов: тканевые рулонные шторы, римские шторы, плиссе, горизонтальные и вертикальные жалюзи, а также новинка — деревянные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.