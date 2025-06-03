В Подмосковье запустили новую площадку по производству лодочных моторов

Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», запустил новый цех. Соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию производственного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск нового цеха стал первым этапом НПП »ПАТРИОТ» в строительстве производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв. м. Всего же предполагается строительство трех очередей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 360 млн рублей. В ближайшее время для жителей Дубны и ближайших муниципалитетов будет создано 45 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания будет осуществлятьпроизводство подвесных лодочных моторов мощностью 80-150 л. с., которые будут производиться полностью из отечественных комплектующих и соответствовать всем требованиям ГОСТ. Продукция будет предназначена для применения в прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодках и катерах популярного в мире размера 20-30 футов (6-9 метров).

«С 90-х годов в России полностью прекратился выпуск подвесных лодочных моторов, поэтому для российских производителей эта ниша была абсолютно свободна. Мы решили создать предприятие, которое выпускало бы лодочные моторы исключительно на отечественной компонентой базе — от сырья до силовых агрегатов. Главное преимущество наших моторов перед импортными аналогами — это возможность обслуживать и ремонтировать моторы в любой точке России», — отметил генеральный директор НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.