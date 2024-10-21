В Подмосковье запустили новое производство лакокрасочных материалов

Компания «КС-Билд» (входит в группу компаний «Седрус») запустила в Коломне новый цех по выпуску лакокрасочных материалов под брендом «Основит». Мощность производства составляет 10 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Новое производство стало 900-м реализованным проектом в России при поддержке фонда развития промышленности (ФРП) РФ.

«Суммарный объем инвестиций в проект превысил 330 млн рублей. Из них 150 млн рублей предоставил федеральный фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На новом производстве создали порядка 20 высокопроизводительных рабочих мест», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При создании нового цеха компания приобрела и установила технологическое оборудование российских производителей. Локализация производства продукции на предприятии превышает 90%, что, по оценкам «КС-Билд», является одним из лучших показателей в отрасли.

В новом цехе предприятие приступило к выпуску водно-дисперсионных лакокрасочных материалов нескольких видов — фасадных и интерьерных красок, грунтов, готовых шпаклевок и декоративных штукатурок. Кроме того, компания наладила производство специальных строительных растворов — материалов, предназначенных для обработки поверхности после проведения монтажных, кладочных, облицовочных и прочих декоративных работ, чтобы удалить различные загрязнения, защитить от влаги или уничтожить биокоррозию, в том числе грибки, плесень, мхи и прочее.

Основное преимущество водно-дисперсионных материалов — использование воды вместо горючих и токсичных растворителей, что значительно снижает количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшает пожароопасность. В результате материалы не имеют запаха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность, имеют хороший декоративный вид и более широкую цветовую гамму.

Основные потребители лакокрасочных материалов — застройщики.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.