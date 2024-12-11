Новый аппарат для стимуляции головного мозга поступил в больницу Люберец

В отделение реабилитации Люберецкой областной больницы поступило новое оборудование — аппарат для транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга. Он помогает быстрее образовываться нейронным связям, чтобы восстановить работу мозга после операций, травм, обострения хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы применяем аппарат для лечения больных после острого нарушения мозгового кровообращения, инсультов. Хороший результат он дает при порезах малоберцового нерва, когда у пациента висит стопа после операции на поясничном отделе позвоночника. Такое лечение показано и страдающим болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом», — отметила заведующая отделением реабилитации Люберецкой областной больницы Варвара Баринова.

Процедура безболезненна, доктор прикладывает магнитную насадку к необходимым участкам тела, задает необходимые параметры импульса. Сеанс длится всего несколько минут, в зависимости от тяжести заболевания. Необходимый курс 7-10 процедур, через месяц он назначается повторно.

Лечение на аппарате транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга по назначению специалиста проходят пациенты реабилитационного отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы. Оно проводится бесплатно по полису ОМС.

Чтобы попасть в отделение, необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинику прикрепления. Доктор даст направление на госпитализацию при наличии показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.