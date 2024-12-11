В Подмосковье пенсионера заподозрили в краже антикварных икон из частных домов

В Орехово-Зуеве полиция при поддержке Росгвардии задержала 64-летнего мужчину, которого подозревают в краже антикварных икон из частных домов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Предварительно установлено, что пенсионер ранее неоднократно попадал в поле зрение полиции и имеет несколько судимостей. По данным следствия, он разбивал окна частных домов, затем забирался внутрь и похищал антикварные иконы. После этого он скрывался с места преступления на велосипеде.

Задержанного подозревают в кражах икон в двух деревнях — в Бяльково и Гридино. В его доме во время обыска нашли четыре иконы. Собственники краденых святынь утверждают, что две из них — антикварные, изготовленные в 18-19 веках. Еще две иконы злоумышленник успел продать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Орехово-Зуевский городской суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на период расследования.