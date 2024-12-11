Более 50 школьных команд выступили на шоу фестиваля «Фитнес-Академия» во Фрязине

Во Фрязине прошло гала-шоу регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». На мероприятии выступили более 50 школьных команд — победители муниципального этапа, которые продемонстрировали свои таланты в таких дисциплинах: чирлидинг, танцевальная аэробика, классическая аэробика и ритмическая гимнастика. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Концерт прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и собрал более 500 школьников. Команды представили яркие спортивные и танцевальные номера в различных возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы и смешанный возраст.

Фитнес-фестиваль проходит ежегодно с 2013 года и направлен на вовлечение обучающихся в активный образ жизни через современные спортивные дисциплины и знакомство с новыми направлениями в фитнесе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.