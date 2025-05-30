В Подмосковье запустили деревообрабатывающее производство

Компания «СтройСнаб», занимающаяся выпуском строительных материалов из дерева, завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в Люберцах. Соответствующее разрешение получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках реализации инвестпроекта компания «СтройСнаб» запустила в работу предприятие площадью 1,5 тыс. кв.м по обработке древесины и производству изделий из дерева. Земельный участок для строительствапроизводственной площадки компания получила в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 120 млн рублей. На новом предприятии смогут найти работу около 20 жителей округа», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «СтройСнаб» работает с древесиной и отделочными материалами из дерева с 1996 года. У компании также есть действующее производство в Вологодской области. Производственная площадка в Подмосковье будет работать по принципу полного цикла — от обработки сырой доски, которую будут завозить из Вологодской области, до изготовления готовых изделий любой сложности.

«Готовые изделия — брус, доски для пола, перила, балясины, ступени и другие деревянные изделия для отделки дач, загородных домов и коттеджей мыпланируем поставлять по всей России. Наша основная цель — замещение импортных строительных материалов из дерева. Мы занимаемся производством изделий любой сложности, которые собираются по типу конструктора — быстро и легко», — отметил генеральный директор компании «СтройСнаб» Сергей Сидоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.