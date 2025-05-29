В Подмосковье законодательно закрепят статус «семейное предприятие»

Перспективы развития креативных индустрий и семейного предпринимательства в Подмосковье обсудили с участием представителей министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на рабочей сессии на тему: «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы» в Мособлдуме. Мероприятие прошло в рамках народной программы «Единой России» по поддержке малого и среднего бизнеса и партпроекта «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область входит в тройку регионов России по количеству компаний, занятых в креативных индустриях — у нас работает 36 тыс. таких предприятий. Это значимая часть экономики региона, поэтому инвестблок подмосковного правительства постоянно ведет работу по улучшению условий ведения бизнеса в этой сфере. То же самое касается и семейного бизнеса — в Московской области каждая 5-я компания является семейным предприятием. При этом такой бизнес строится с расчетом на длительную перспективу, а значит он дорожит качеством своей продукции, формирует бренды, повышает узнаваемость нашего региона. Поэтому такие предприятия также важно обеспечить поддержкой», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также рассказала, что сегодня в регионе идет работа по закреплению понятия «семейное предприятие» на законодательном уровне. Это позволит создать условия для разработки отдельных программ поддержки таких компаний. В данный момент на рассмотрении Мособлдумы находится законопроект, направленный на закрепление этого понятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.