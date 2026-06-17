В Подмосковье за неделю выставили на торги 113 объектов

Комитет по конкурентной политике Московской области с 8 по 11 июня 2026 года выставил на торги 113 объектов недвижимости. В перечень вошли земельные участки и нежилые помещения для аренды и покупки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За отчетный период на торги выставили 51 земельный участок в аренду, 55 участков на продажу, пять нежилых помещений в аренду и два помещения на продажу. Всего в Подмосковье сейчас доступно более 2000 лотов.

Участки под ИЖС и ЛПХ подходят для строительства частных домов. В Орехово-Зуевском городском округе в Дрезне сдают участок площадью почти 8 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 264 499,36 рубля в год, срок аренды — 20 лет. В Раменском муниципальном округе в деревне Овчинкино продают участок площадью 9,65 сотки с начальной ценой 1 139 076,35 рубля.

Для предпринимателей также доступны предложения. В городском округе Коломна сдают участок под размещение магазинов, в Раменском муниципальном округе — землю в аренду под склад.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Все торги проводят в электронной форме. Выбрать объект можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Обзоры законодательства и инструкции по участию размещены на странице ККП МО в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.