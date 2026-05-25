В Подмосковье за неделю опубликовали 19 новых закупок

Комитет по конкурентной политике Московской области с 18 по 22 мая 2026 года разместил 19 новых закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — контракты на капремонт медучреждений, дорог, объектов теплоснабжения и благоустройство парков, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю опубликовано пять лотов на выполнение работ по капитальному ремонту, поставке и вводу в эксплуатацию компьютерных томографов для медицинских учреждений Подмосковья.

Также подрядчикам предстоит капитально отремонтировать мост через реку в Дмитровском муниципальном округе и в городском округе Подольск, путепровод в муниципальном округе Истра, а также участки автомобильных дорог в муниципальном округе Шатура и городском округе Мытищи. Работы проведут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Кроме того, объявлены закупки на капитальный ремонт центрального теплового пункта в муниципальном округе Луховицы и котельной в муниципальном округе Чехов. Эти проекты реализуют по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» после определения подрядчиков начнется благоустройство парков в Дмитрове и Электроуглях.

Информация о закупках размещается в единой информационной системе и на портале единой автоматизированной системы управления закупками Московской области. Малые закупки до 600 тыс. рублей публикуются в электронном магазине региона. Обзоры законодательства по закупкам и торгам еженедельно выходят в телеграм-канале ведомства «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.