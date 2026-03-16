В Подмосковье за месяц привили почти 19 тыс домашних животных

Государственные ветклиники Подмосковья за месяц вакцинировали почти 18,8 тыс домашних питомцев, в том числе более 8,5 тыс кошек и 10,2 тыс собак. Большинство прививок сделали против бешенства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регулярная вакцинация остается одной из основных мер профилактики опасных инфекций у животных. Бешенство — одно из самых серьезных вирусных заболеваний, которое передается не только между животными, но и человеку. Для поддержания иммунитета прививку необходимо делать ежегодно. В государственных ветклиниках региона ее проводят бесплатно отечественным препаратом «Рабикан», также доступны другие вакцины.

Во время приема владельцы могут защитить питомцев и от других инфекций. Кошек прививают от панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекций, ринотрахеита, хламидиоза и дерматомикозов. Собакам делают комплексные вакцины против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций, инфекционного гепатита, парагриппа и лептоспироза. Такие препараты формируют иммунитет сразу к нескольким заболеваниям.

В ведомстве отметили, что весной, с началом дачного сезона и активных прогулок, вакцинация особенно актуальна. В Московской области работает более 80 государственных ветеринарных учреждений. Адреса и контакты размещены на портале «Мой АПК». После установления теплой погоды в парках региона возобновят работу мобильные ветеринарные пункты.

