В Подмосковье за четыре дня провели 80 земельных аукционов

В Московской области с 8 по 11 июня 2026 года провели 80 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 224 претендента, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В течение короткой предпраздничной недели в регионе в среднем проводили около 20 аукционов в день. Всего на торги было подано 224 заявки, а среднее количество участников на один лот составило 2,8. Это свидетельствует о стабильном интересе к земельным участкам и объектам недвижимости, выставленным на торги в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.