В Подмосковье за апрель изъяли 172 кг небезопасного мяса

Ветеринарные специалисты Подмосковья в апреле сняли с реализации около 172 кг мяса, не соответствующего требованиям безопасности. Проверки проводились на ярмарках по всем основным видам продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе на постоянной основе контролируют качество продукции животного и растительного происхождения, представленной на ярмарках. Основная задача — не допустить к продаже потенциально опасные товары. Проверки охватывают говядину, свинину, баранину, мясо птицы и кролика.

В апреле специалисты провели более 3,1 тыс. исследований проб говядины, почти 7,7 тыс. — свинины, около 2 тыс. — баранины и свыше 9,9 тыс. — мяса птицы. Продукцию проверяют с применением лабораторных методов контроля. В зависимости от вида мяса проводят физико-химические и дозиметрические исследования, пробу варки, а для свинины и крольчатины — трихинеллоскопию для выявления паразитов. По итогам контроля из оборота изъяли порядка 172 кг мяса.

Дополнительную безопасность обеспечивает регулярная аттестация сотрудников. По итогам последней комиссии 16 специалистов получили право клеймения мяса и мясной продукции всех видов сельскохозяйственных и диких животных, включая птицу. В комиссию вошли представители профильного министерства и независимый эксперт МВА имени К. И. Скрябина. Аттестация проводится раз в три года, и при неподтверждении квалификации специалист утрачивает право на клеймение.

Жителям рекомендуют покупать продукцию только в официальных точках с ветеринарно-сопроводительными документами. Информацию об адресах и графике работы ярмарок можно найти на портале «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.