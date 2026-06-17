В Подмосковье выставили 113 объектов на торги за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 8 по 11 июня 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 113 объектов. Больше всего лотов представили в Раменском, Коломне и Орехово-Зуевском округах, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Наибольшее количество объектов за отчетный период разместили в Раменском, Коломне и Орехово-Зуевском округах. Сейчас в заявочной кампании находится более 44 лотов в Раменском, свыше 45 — в Коломне и более 65 — в Орехово-Зуевском округе.

В Коломне, в частности, на торги выставлен земельный участок площадью 10 соток в селе Нижнее Хорошово. Землю можно приобрести в собственность для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена лота составляет 535 640 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов в Раменском округе передали в аренду 35 земельных участков и 8 — в собственность. В Коломне в аренду предоставили 20 участков, в собственность — 36. В Орехово-Зуевском округе арендаторы получили 9 участков, еще 35 были оформлены в собственность.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Информация о новых лотах и порядке участия в аукционах также публикуется в официальных ресурсах комитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.