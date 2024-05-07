В Подмосковье выросли инвестиции в производство высокотехнологичной продукции

В 2023 году в Подмосковье одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в обрабатывающем секторе промышленности стала сфера производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, опираясь на подробную статистку по инвестициям в основной капитал за прошлый год.

Общий объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности Подмосковья, за исключением субъектов МСП, составил порядка 197 млрд рублей. На сектор производства компьютеров, электронных и оптических изделий пришлось свыше 11% от этого объема.

«За исключением традиционно высоких показателей по инвестициям в основной капитал в производство пищевых продуктов, сфера производства компьютеров, электроники и оптики стала самой популярной у Подмосковных инвесторов в 2023 году. Без учета МСП общий объем инвестиций в основной капитал в этом секторе превысил 22 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом рост объема инвестиций составил более 58%», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, рост инвестиций в сектор уже отражается и на промышленном производстве. В частности, в первом квартале 2024 года рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области составил 55,4%.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.