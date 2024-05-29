Участок БКЛ метро временно закроют с 22 июня

С 22 июня в столице временно закроют участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» БКЛ для интеграции в Рублево-Архангельскую линию метрополитена, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Участок откроют уже в составе новой линии. На данный момент стартует интеграция участка в перспективную линию, для чего возведут соединение новых тоннелей с действующими.

На время ограничений жители смогут проехать через Филевскую и Солнцевскую линии метро, на МЦД-1 и МЦД-4. До «Шелепихи» есть маршрут через МЦД-1. Также до указанных станций можно построить путь через МЦК.

В столице усилят регулярные маршруты наземного городского транспорта, проходящие через «Шелепиху», они начнут курсировать чаще. Помимо этого, скоро начнет работу новый вестибюль на МЦК «Москва-Сити», путь пассажиров там станет удобнее.

С открытием Рублево-Архангельской линии для пассажиров появятся новые транспортные связи на северо-западе столицы.