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МЧС предупредило о жаре до +30 градусов в Москве 29-31 мая

В столице с 29 по 31 мая ожидается повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов, объявлено штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют быть внимательными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Москвичам нужно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор на улице. В период сильной жары необходимо пить больше воды и соблюдать требования пожарной безопасности.

В случае необходимости москвичи могут обратиться телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-22-22.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что вторая половина июня в столице может оказаться прохладнее, чем хотелось бы жителям.