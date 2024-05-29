Экономист: сэкономить на текущем потреблении без потери качества жизни сложно

При инфляции люди сталкиваются с уменьшением реальных доходов, потому что те товары и услуги, которые они покупают, дорожают. Еще необходимо делать накопления на покупку авто, квартиры, обучение детей, на «подушку безопасности». Поэтому сэкономить в текущих условиях без потери качества проблематично, сообщила РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к. э. н. Светлана Сазанова.

На самом деле инфляция действует на людей по-разному в зависимости от их уровня дохода, говорит она. Более состоятельные граждане имеют возможность вкладывать средства в активы, которые дорожают быстрее инфляции. Это могут быть акции ведущих компаний, золото, недвижимость. Граждане с ограниченными доходами в условиях инфляции могут столкнуться с тем, что весь их доход уходит на текущее потребление, то есть на базовые товары, обеспечивающие их жизнедеятельность, отмечает эксперт.

«Сложнее всего сэкономить бюджет семьям с детьми, особенно разнополыми. Дети растут, им требуется много одежды. Дети подвижны, и одежда на них быстро изнашивается. Кроме того, существуют дополнительные расходы в школе, детском саду, в кружках и секциях (на форму, спортивную экипировку и костюмы)», — констатирует Сазанова.

Если же семья располагает ограниченными доходами и уже на всем экономит, то сохранить качество жизни в условиях инфляции ей, скорее всего, не удастся, подчеркивает она.

«Такие семьи живут от зарплаты до зарплаты и нуждаются в государственной поддержке. Для того чтобы многодетных семей было больше, чтобы люди вообще не боялись вступать в брак и заводить детей, важно, чтобы трансферты государства таким семьям были постоянными, а их размер позволял компенсировать инфляционные потери», — резюмирует эксперт.