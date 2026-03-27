В Подмосковье вырос спрос на мясные и рыбные консервы

Продажи мясных и рыбных консервов увеличились в Подмосковье в последний месяц зимы. Жители региона приобрели более 348 тыс. кг мясных и свыше 449 тыс. кг рыбных консервов, что превышает январские показатели, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По сравнению с январем спрос на мясные консервы вырос на 8,13%, а на рыбные — на 5,45%. Консервы остаются востребованным продуктом благодаря удобству хранения и быстроте приготовления.

Рыбные консервы используют для салатов с овощами и авокадо, приготовления котлет и запеканок с молодой капустой. Мясные подходят для теплых салатов, овощных рагу и супов с тушенкой.

В министерстве отметили, что покупатели чаще выбирают продукцию местных производителей. По итогам 2025 года Подмосковье стало лидером в России по выпуску мясных консервов. Объем производства превысил 93,2 тыс. условных банок — это 14,8% от общероссийского объема и 46,6% производства в ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.